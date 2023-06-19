Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün'ün çekimlerinin yapıldığı yer araştırılan konular arasında yer alıyor. Maviye Sürgün nerede çekiliyor merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün nerede çekiliyor? Maviye Sürgün dizisi hangi il, ilçede çekiliyor? Maviye Sürgün çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Caner Cindoruk ve Damla Sönmez'in yer aldığı Maviye Sürgün Pazartesi günü seyircisiyle buluşuyor. Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün'ün nerede çekildiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Maviye Sürgün'ün çekildiği şehir araştırılıyor. Peki, Maviye Sürgün nerede çekiliyor? Maviye Sürgün dizisi hangi il, ilçede çekiliyor? Maviye Sürgün çekimleri nerede yapılıyor? Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU NE?

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış¸ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

MAVİYE SÜRGÜN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maviye Sürgün dizisinin çekimleri Marmaris'te yapılmaktadır.