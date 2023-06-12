Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Maviye Sürgün dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Maviye Sürgün dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı merak konusu oldu. Başrolünde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Maviye Sürgün dizisi nerede çekiliyor merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün nerede çekiliyor? Maviye Sürgün dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Maviye Sürgün çekimleri nerede yapılıyor? Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU NE?

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış¸ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

MAVİYE SÜRGÜN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maviye Sürgün dizisinin çekimleri Marmaris'te yapılmaktadır.