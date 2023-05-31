Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı Maviye Sürgün dizisinden ilk tanıtım paylaşıldı. Maviye Sürgün dizisinin fragmanı sonrasında konusu araştırılmaya başlandı. Yeni dizi Maviye Sürgün'ün konusu merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün konusu ne? Maviye Sürgün oyuncu kadrosu! Maviye Sürgün dizisi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU NE?

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmıs¸) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış¸ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

MAVİYE SÜRGÜN OYUNCULARI KİMLER?

Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün oyuncu kadrosunda, Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer almaktadır.