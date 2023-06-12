Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Maviye Sürgün ilk bölümüyle ekranlara geldi. Show Tv'de yer alan Maviye Sürgün güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından Maviye Sürgün konusu araştırılıyor. Yeni dizi Maviye Sürgün'ün konusu merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün konusu ne? Maviye Sürgün dizisi hangi diziden uyarlama? Maviye Sürgün hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU NE?

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış¸ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

MAVİYE SÜRGÜN HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Maviye Sürgün dizisi Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşma sonucu çekilmektedir.