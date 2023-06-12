Show Tv'in yeni dizisi Maviye Sürgün ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide yer alan Hasan karakteri merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün Hasan kimdir? Maviye Sürgün Hasan gerçek adı ne? Maviye Sürgün Hasan Yel karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Maviye Sürgün yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin karakterleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Maviye Sürgün dizisinde yer alan Hasan karakteri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Hasan Yel araştırılmaktadır. Peki, Maviye Sürgün Hasan kimdir? Maviye Sürgün Hasan gerçek adı ne? Maviye Sürgün Hasan Yel karakterini kim canlandırıyor?Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN HASAN KİMDİR?

Maviye Sürgün dizisinde Hasan, sert ve tedirgin eden bir hali vardır. Konuşmaya başladığında bu yavaş yavaş dağılır ve karşınızda sempatik, babacan bir adam görürsünüz. Hasan, dobra, doğrudan sonuca gitmeyi seven, itaatkar ve sözünün eri bir karakterdir.