Son dönemlerin popüler dizilerinden biri olan 'Maviye Sürgün' hakkında final iddiaları gündemde. Dizinin bitip bitmeyeceği ve neden final yapabileceği hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Maviye Sürgün final mi? Maviye Sürgün dizisi bitiyor mu? Maviye Sürgün neden final yapıyor? İşte detaylar...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Maviye Sürgün farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Maviye Sürgün dizisi final yapacağı yönünde iddialarla gündeme geldi. Maviye Sürgün neden final yapacak merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün final mi? Maviye Sürgün dizisi bitiyor mu? Maviye Sürgün neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN SON BÖLÜM NE OLDU?

Defne, Ozan'a altın çantasını verir, karşılığında Murat'ın sağlığı için gereken parayı alır. Ali ise Defne'nin kendisini sırtından bıçakladığını görmüştür. Ancak Ali'nin hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlaması uzun sürmez. Defne çantayı Ozan'a vermiş, Ali'nin davasında yardımı dokunacak bir çipi kopyalamıştır. Defne Ali'ye karşı görevini yerine getirdiğini düşünür ve Murat'ın hastalığından dolayı da kasabadan gitmek ister. Ozan çantayı aldıktan sonra, çantada gizli bir çiple kasabanın geleceğini değiştirecek planına başlar. Ali, Defne'nin yanında olmak ister ve ona güç verecek adımı atar. Ozan ise Ali'nin ve ailesinin hayatını etkileyecek bir yola girer.

MAVİYE SÜRGÜN FİNAL Mİ?

Maviye Sürgün dizisi 6 Eylül Çarşamba günü 13.bölümüyle ekranlara veda edecek.