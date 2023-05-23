Maviye Sürgün ne zaman başlayacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Maviye Sürgün yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlayacak? Maviye Sürgün hangi kanalda, ne zaman? İşte detaylar...

Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün, güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekti. Maviye Sürgün dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Yeni dizisi Maviye Sürgün'ün yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlayacak? Maviye Sürgün hangi kanalda, ne zaman? Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maviye Sürgün dizisi ilk tanıtımıyla Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Maviye Sürgün, Çok Yakında yazısıyla ekranlara geldi. Dizinin başlangıç tarihi hakkında kesin bir bilgi yer almamaktadır.

MAVİYE SÜRGÜN OYUNCULARI KİMLER?

Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün oyuncu kadrosunda, Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent S¸akrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Göks¸en Ates¸ ve Hakan Salınmıs¸ gibi ünlü isimler yer almaktadır.