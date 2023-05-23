Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün'ün ilk tanıtımı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Maviye Sürgün dizisinin konusu merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün dizisi konusu ne? Maviye Sürgün oyuncu kadrosu! Maviye Sürgün uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? İşte detaylar...

Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Maviye Sürgün dizisi, Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yoğun ilgi gören tanıtım bölümünün ardından dizinin konusu merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Maviye Sürgün dizisinin hikayesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Maviye Sürgün dizisi konusu ne? Maviye Sürgün oyuncu kadrosu! Maviye Sürgün uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maviye Sürgün dizisi ilk tanıtımıyla Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Maviye Sürgün, Çok Yakında yazısıyla ekranlara geldi. Dizinin başlangıç tarihi hakkında kesin bir bilgi yer almamaktadır.

MAVİYE SÜRGÜN OYUNCULARI KİMLER?

Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün oyuncu kadrosunda, Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer almaktadır.