Show Tv'in yeni dizisi Maviye Sürgün ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide yer alan Defne Boz karakteri merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün Defne kimdir? Maviye Sürgün Defne gerçek adı ne? Maviye Sürgün Defne Boz karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Maviye Sürgün yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin karakterleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Maviye Sürgün dizisinde yer alan Defne karakteri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Defne Boz araştırılmaktadır. Peki, Maviye Sürgün Defne kimdir? Maviye Sürgün Defne gerçek adı ne? Maviye Sürgün Defne Boz karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN DEFNE KİMDİR?

Maviye Sürgün dizisinde Defne Boz, alımlı, zeki, ne istediğini bilen, neşeli ve renkli bir kadındır. Ayrıca profesyonel bir dolandırıcıdır. Olaylar karşısında sakin ve soğukkanlıdır. Çünkü derde, belaya çocukluğundan beri alışkındır. En zor durumda bile "buradan nasıl kurtulurum" diyerek hesap yapar.

MAVİYE SÜRGÜN DEFNE GERÇEK ADI NE?

Show Tv'nin yeni dizisinde Maviye Sürgün'de Defne Boz karakterini Damla Sönmez canlandırmaktadır.