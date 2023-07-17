Show TV'nin sevilen dizisi Maviye Sürgün bugün 6. bölümü ile ekranlara geliyor. Diziyi internetten canlı izlemek isteyenler, Maviye Sürgün canlı izle! Show TV Maviye Sürgün 6. bölüm canlı izle! Maviye Sürgün dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. 17 Temmuz 2023 Show TV canlı izleme yayını var mı? Maviye Sürgün canlı yayın nereden izlenir, hangi siteden? İşte detaylar...

Maviye Sürgün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 12 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Maviye Sürgün canlı izle! Show TV Maviye Sürgün 6. bölüm canlı izle! Maviye Sürgün dizisinin canlı izleme linki var mı? Yeni bölümde neler olacak?

MAVİYE SÜRGÜN CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Maviye Sürgün dizisini Show TV televizyonlarından izleyebildiğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de seyredebilirsiniz.

MAVİYE SÜRGÜN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maviye Sürgün'ün 5. Bölümünde; Kasabada oteli olan ve Ozan'ın ortağı gibi davranan Serhat, Salih'in borçlarını üzerine almış ve bu borçları Salih'e karşı koz olarak kullanmaya başlamıştır. Ozan'ın tavsiyesi üzerine aileyi zora sokan Serhat, Salih'e borcunu ödemesi için zaman verir. Ancak Salih'in banka hesabındaki paralar çekilmiştir! Ali bankada Salih'in hesabındaki durumları çözmek için adım atar. Defne de ona eşlik ederken kendilerini büyük bir iftiranın ortasında bulurlar. Ali'yi bir hedef haline getirmiş olan Ozan ise Ali'nin geçmişi hakkındaki sırrı öğrenir. Ali ve Ozan arasındaki kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Maviye Sürgün son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

MAVİYE SÜRGÜN YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Defne, Ali'nin suçsuz olduğuna birebir şahittir ancak Ozan'ın ısrarı Defne'nin istemediği bir adımı atmasına sebep olacaktır. Ozan ulaşmak istediği altın çantası için Defne'yi kullanmaya devam eder.

Ali, Defne konusunda şüpheleriyle mücadele ederken bu süreçte duygusal olarak yakınlaşan çift hiç beklemedikleri bir çekimle öpüşürler. Onları uzaktan izleyen Ozan'ın düşmanlığı ise giderek artacaktır.

MAVİYE SÜRGÜN OYUNCU KADROSU

Caner Cindoruk : Ali Tarhun : 1-

Damla Sönmez : Defne Boz : 1-

Serkan Altunorak : Ozan Adar : 1-

Bülent Şakrak : Hasan Yel : 1-

Ayça Erturan : Zehra Uncu : 1-

Ruhi Sarı : Serhat : 1-

Hakan Salınmış : Salih : 1-

Gökşen Ateş : Deniz Gencer Yakut : 1-

Mina Koyuncular : Azra Tarhun : 1-

Yaman Arslan : Arda Tarhun : 1-

Dinç Daymen : Aykut : 1-

Gürberk Polat : Murat : 1-