Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Başrollerinde Damla Sönmez, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı Maviye Sürgün farklı konusuyla dikkat çekiyor. Son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyen Maviye Sürgün'ün yeni bölümü merak konusu oldu. Show Tv kanalında Maviye Sürgün'ün yeni bölümünü göremeyen kullanıcılar tarafından dizinin yeni bölümü bugün yok mu? sorusu araştırılmaya başlandı. Maviye Sürgün dizisi bugün yayınlanacak mı sorusu gündeme geldi. Peki, Maviye Sürgün bugün yok mu? Maviye Sürgün var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU NE?

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış¸ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

MAVİYE SÜRGÜN OYUNCULARI KİMLER?

Show Tv'nin yeni dizisi Maviye Sürgün oyuncu kadrosunda, Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer almaktadır.

MAVİYE SÜRGÜN BUGÜN YOK MU?

Show Tv'nin yayın akışına göre Maviye Sürgün bugün saat 21.30'da ekranlara gelecektir. Sevilen dizi Maviye Sürgün Çarşamba günleri saat 20.00'da yayınlanırken saat değişikliğine giderek 21.30'da yayınlanmaya başlanacaktır.