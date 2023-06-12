Show Tv'in yeni dizisi Maviye Sürgün ilk bölümüyle ekranlara geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide yer alan Ali karakteri merak konusu oldu. Peki, Maviye Sürgün Ali kimdir? Maviye Sürgün Ali gerçek adı ne? Maviye Sürgün Ali karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Maviye Sürgün yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin karakterleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Maviye Sürgün dizisinde yer alan Ali karakteri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ali Tarhun araştırılmaktadır. Peki, Maviye Sürgün Ali kimdir? Maviye Sürgün Ali gerçek adı ne? Maviye Sürgün Ali karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN ALİ KİMDİR?

Maviye Sürgün dizisinde Ali karakteri askeri becerileri üst düzeyde olan ama sosyal ilişkileri sıkıntı yaşayan SAT komandosudur. Ali Tarhun karakterini Caner Cindoruk canlandırmaktadır.