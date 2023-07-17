Maviye Sürgün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7. bölüm fragmanı izle! Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Ekranların beğenilen dizisi Maviye Sürgün bugün 6. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Maviye Sürgün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 7. bölüm fragmanı izle! Maviye Sürgün 7. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...

Maviye Sürgün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 12 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Maviye Sürgün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 7. bölüm fragmanı izle!

MAVİYE SÜRGÜN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maviye Sürgün'ün bugünkü 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

MAVİYE SÜRGÜN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maviye Sürgün'ün 5. Bölümünde; Kasabada oteli olan ve Ozan'ın ortağı gibi davranan Serhat, Salih'in borçlarını üzerine almış ve bu borçları Salih'e karşı koz olarak kullanmaya başlamıştır. Ozan'ın tavsiyesi üzerine aileyi zora sokan Serhat, Salih'e borcunu ödemesi için zaman verir. Ancak Salih'in banka hesabındaki paralar çekilmiştir! Ali bankada Salih'in hesabındaki durumları çözmek için adım atar. Defne de ona eşlik ederken kendilerini büyük bir iftiranın ortasında bulurlar. Ali'yi bir hedef haline getirmiş olan Ozan ise Ali'nin geçmişi hakkındaki sırrı öğrenir. Ali ve Ozan arasındaki kartlar yeniden dağıtılacaktır.

MAVİYE SÜRGÜN YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Defne, Ali'nin suçsuz olduğuna birebir şahittir ancak Ozan'ın ısrarı Defne'nin istemediği bir adımı atmasına sebep olacaktır. Ozan ulaşmak istediği altın çantası için Defne'yi kullanmaya devam eder. Ali, Defne konusunda şüpheleriyle mücadele ederken bu süreçte duygusal olarak yakınlaşan çift hiç beklemedikleri bir çekimle öpüşürler. Onları uzaktan izleyen Ozan'ın düşmanlığı ise giderek artacaktır.