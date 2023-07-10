Maviye Sürgün 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6. bölüm fragmanı izle! Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Ekranların beğenilen dizisi Maviye Sürgün bugün 5. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Maviye Sürgün 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 6. bölüm fragmanı izle! Maviye Sürgün 6. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...

Maviye Sürgün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 12 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Maviye Sürgün 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 6. bölüm fragmanı izle!

MAVİYE SÜRGÜN 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maviye Sürgün'ün bugünkü 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

MAVİYE SÜRGÜN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maviye Sürgün'ün 4. Bölümünde; Ali hem Defne'yi hem Ozan'ı ters köşeye yatırarak kendi davasında kilit bir rol oynayabileceği altın çantasını almıştır. Defne ise artık Ozan'ın tehdidiyle bu çantayı Ali'den alıp Ozan'a götürme mecburiyetindedir. Gençlerin ünlü bir müzik grubunu getirerek yapmayı planladıkları konser organizasyonun gecesinde Defne amacına ulaşmak için fırsat kollar ve Ali hakkında kimselerin bilmediği bir sırra erişir. Ozan ise Defne'nin iplerini elinde tutmaktadır. Defne, Ali ve Ozan arasında sıkışmışken Murat için istemediği bir kararı verme eşiğine gelir.

MAVİYE SÜRGÜN YENİ BÖLÜMLER NELER OLACAK?

Maviye Sürgün 5. Bölüm Fragmanı yayında. Ozan ve Defne'nin yakınlaştığı anların dikkat çektiğini tanıtımda Ali, Defne'nin güvenini kazanıp onu adım adım takip etmeye devam ediyor. Ali'nin kavgaya karıştığı aksiyon sahneleri heyecanla beklenirken, Ali ve Defne'nin yerde baygın yatan bir kişinin başında durduğu sahne merakı artırıyor. Bu manzaraya Serhat şahit olurken, neler olduğu akıllarda soru işareti bırakıyor.