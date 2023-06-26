Maviye Sürgün 4.bölüm fragmanı İZLE! (VİDEO) Maviye Sürgün yeni fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm fragman İZLE!

Başrollerinde Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Maviye Sürgün, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Maviye Sürgün 4.bölüm fragmanı! Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Maviye Sürgün 4.bölüm fragman izleme linki!

MAVİYE SÜRGÜN SON BÖLÜM NE OLDU?

Defne'nin bir şeyler saklayıp, çevirdiğine inanan Ali, Defne'nin Murat'la olan bağını çözmüştür. Onların neyin peşinde olduğunu anlamaya çalışır. Defne denizin içinde belli bir noktada sabitlediği altınları alabilmek için Murat'la planlar yapar ancak Ozan'ın gözleri hep üzerlerindedir.

Murat'la attıkları her adım boşa düşen Defne'nin hareketlerinden şüphelenen Ali, Defne'nin bile akıl edemeyeceği bir adım atarak tüm dengeleri bozmaya yönelik bir hamle yapar! Ozan ise Defne'nin karşısına geçer ve kendisinden çaldığı altın çantasını geri alabilmek için bir teklifte bulunur. Ancak çanta konusunda hiçbir şey ikilinin hesap ettiği gibi gitmez!

MAVİYE SÜRGÜN 4.BÖLÜM FRAGMANI!

Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Maviye Sürgün dizisinin 4.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.