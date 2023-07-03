Maviye Sürgün 4.bölüm CANLI İZLE! 3 Temmuz Maviye Sürgün yeni bölüm İZLE! Maviye Sürgün yeni bölüm FULL İZLE!

Başrollerinde Caner Cindoruk ve Damla Sönmez'in yer aldığı Maviye Sürgün, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü araştırılmaktadır. Maviye Sürgün dizisinin 4.bölümü merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

MAVİYE SÜRGÜN KONUSU NEDİR?

Bir Sat komandosu olan Ali, karısı Ayda'nın vefatından sonra çocukları Arda ve Azra ile karısının büyüdüğü kasabaya taşınır. Bu süreçte Ali'nin en büyük destekleri; Ayda'nın babası Salih ile arkadaşı ve meslektaşı olan Hasan olacaktır.

Ali ile Hasan bir yandan bambaşka bir sorun ile uğraşırlar; üzerlerine atılan iftira sebebiyle görevden uzaklaştırılmışlardır ve davanın çözülmesini beklemektedirler. Ali, tekneyle denize açıldığı fırtınalı bir gece de, kendinden geçmiş bir şekilde bulduğu Defne'yi dalgaların arasından kurtarır. Defne sırlarıyla Ali'nin hayatına girerken, büyük bir belayı, Ozan'ı da onlara doğru peşinden sürükleyecektir.

MAVİYE SÜRGÜN 4.BÖLÜM CANLI İZLE!

Maviye Sürgün dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Maviye Sürgün dizisi Show Tv'de saat 20.00'da yayınlanmaktadır.