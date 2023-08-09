Maviye Sürgün 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10. bölüm fragmanı izle! Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Ekranların beğenilen dizisi Maviye Sürgün bugün 9. bölümü ile yayınlandı. Bugünkü bölümün ardından yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak edildi. Peki, Maviye Sürgün 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 10. bölüm fragmanı izle! Maviye Sürgün 10. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Fragman Youtube'da var mı? İşte detaylar...

Maviye Sürgün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 12 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Maviye Sürgün 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maviye Sürgün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? 10. bölüm fragmanı izle!

MAVİYE SÜRGÜN 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maviye Sürgün'ün bugünkü 9. bölümünün ardından 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktığında detayları ileteceğiz.

KONUSU NE?

Maviye Sürgün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 12 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Damla Sönmez, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak paylaşmaktadır.

OYUNCULAR

ALİ (CANER CİNDORUK)

Azra ve Arda'nın babası ve başarılı bir SAT komandosudur. Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınmıştır. Fırtınada kurtardığı Defne ile tanışması hayatını değişir. Sert kişilikli, az konuşan, askeri becerileri üst düzeyde ama sosyal ilişkilerinde sıkıntılar yaşayan Ali Tarhun, en büyük sınavını eşini kaybettikten sonra çocukları ile mücadele ederken verecektir.

DEFNE (DAMLA SÖNMEZ)

Alımlı, zeki, ne istediğini bilen, neşeli ve renkli bir kadındır. Aynı zamanda profesyonel bir dolandırıcıdır veolaylar karşısında soğukkanlıdır.

Yaşadığı kazadan sonra Ali'nin kendisini kurtarması veOzan ile tekrar karşı karşıya gelmesihayatındaki dengeleri değiştirir.

OZAN (SERKAN ALTUNORAK)

Katı kuralları olan, zeki, mücadeleci bir mafya lideridir. Defne'nin peşindedir.Çamlıkıyı'da Defne'yi ararken Ali ile karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.

HASAN YEL (BÜLENT ŞAKRAK)

Ali'nin en yakın dostudur. Dobra, sempatik, babacan, sözünün eridir. Doğrudan sonuca gitmeyi sever.

ZEHRA UNCU (AYÇA ERTURAN)

Dürüst, doğrucu, çalışkan, iradeli güçlü bir kadındır. Başına gelenler onu daha içine kapanık, daha yalnız ve daha sert biri yapmıştır. Ayda'm Otel'de çalışmaya başlasıyla hayatındaki yalnızlık kavramı değişecektir.

SERHAT (RUHİ SARI)

Aykut'un babasıdır. Paragöz, çıkarcı ve ihtiraslı biri olan Serhat, kazanıyor gözüküp sonunda hep kaybeden bir adamdır.

SALİH (HAKAN SALINMIŞ)

Ali'nin kayınpederidir. Azra ile Arda'nın dedesi ,yaşadığı kasabada saygı duyulan, sözü dinlenen ağırlığı olan sakin ve babacan biridir.

DENİZ GENCER YAKUT (GÖKŞEN ATEŞ)

Salih'in kızı, Azra ve Arda'nın teyzesidir. Hırslı, güzel ve alımlı bir kadındır. Yıllarca rahmetli ablasının gölgesinde kalmıştır.

AZRA (MİNA KOYUNCULAR)

Yetenekli, isyankar ve cıvıl cıvıl bir genç kızdır. Güzel, zeki ve akıllıdır. Yenilikleri çabuk algılar. İnsanlara karşı mesafelidir, çabuk dost olmaz.

ARDA (YAMAN ARSLAN)

Sevimli, güler yüzlü, naif ve hisli bir çocuktur.Genelde neşeli, olumlu bir çocukken annesinin kaybından sonra içine kapanık, sessiz birisi olmuştur.

AYKUT (DİNÇ DAYMEN)

Serhat'ın oğludur. Genç ve yakışıklı biridir. Babasıyla olan çatışmaları onu yaşıtlarına göre erken olgunlaştırmıştır. Sıklıkla babasının ebeveyni olmak durumunda kalır ve en büyük sınavını hep bu nedenle verir.

MURAT (GÜRBERK POLAT)

Zeki, çalışkan, hayalleri uğruna mücadele eden bir gençtir. Başarılı bir hackerdir. Hayatta Defne'den başka tutunabileceği kimsesi yoktur. Kısa yoldan büyük paralar kazanıp yeni maceralara yol almak ister.