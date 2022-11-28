Mavişim sözleri! İdo Tatlıses - Mavişim şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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İdo Tatlıses'in yeni şarkısı Mavişim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İdo Tatlıses - Mavişim şarkı sözleri nelerdir? Mavişim şarkısının sözleri kime ait? Mavişim şarkı sözleri haberimizde...
İdo Tatlıses - Mavişim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri İbrahim Tatlıses'e aittir.
MAVİŞİM ŞARKI SÖZLERİ
Mavişim mavilendim kapına kilitlendim
Pas tutmuştu yüreğim
Seninle yenilendim
Göz bebeğim (mavişim)
Tek dileğim (mavişim)
***
Sensizlikten (mavişim) öleceğim
Kır çiçeğim (mavişim)
Bal peteğim (mavişim)
Seviyorum (mavişim) öleceğim
Mavi kız kara çocuk gözleri boncuk boncuk
Ben sevdalı bir diken sen açmamış tomurcuk