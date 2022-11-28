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Mavişim sözleri! İdo Tatlıses - Mavişim şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Mavişim sözleri! İdo Tatlıses - Mavişim şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

İdo Tatlıses'in yeni şarkısı Mavişim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, İdo Tatlıses - Mavişim şarkı sözleri nelerdir? Mavişim şarkısının sözleri kime ait? Mavişim şarkı sözleri haberimizde...

İdo Tatlıses - Mavişim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri İbrahim Tatlıses'e aittir.

MAVİŞİM ŞARKI SÖZLERİ

Mavişim mavilendim kapına kilitlendim

Pas tutmuştu yüreğim

Seninle yenilendim

Göz bebeğim (mavişim)

Tek dileğim (mavişim)

***

Sensizlikten (mavişim) öleceğim

Kır çiçeğim (mavişim)

Bal peteğim (mavişim)

Seviyorum (mavişim) öleceğim

Mavi kız kara çocuk gözleri boncuk boncuk

Ben sevdalı bir diken sen açmamış tomurcuk

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Gündem Magazin Haberler

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