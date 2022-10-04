Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! Masterchef 3-7 Ekim yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!
Gündem Haberleri
Masterchef'te bugün sezonun 7. kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Çağatay, kırmızı takım kaptanlığına Burak R.'yi seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 3 Ekim Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...
TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Son yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanın belli olmasının ardından takımlar da kuruldu. Peki, Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef 3 Ekim bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Son yayınlanan Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Çağatay olurken kırmızı takım kaptanı Burak R. oldu.
Mavi takım kaptanı : Çağatay
Kırmızı takım kaptanı : Burak R.
MASTERCHEF 7. HAFTANIN MAVİ-KIRMIZI TAKIM KADROSU
Mavi takım kadrosu:
- Çağatay
- Büşra
- Metin
- Burak Kaya
- Atike
- Yağız
- Tolga
- Serpilay
- Fatma Nur
Kırmızı takım kadrosu:
- Burak R.
- Gamze
- Tayfun
- Görkem
- Kıvanç
- Barış
- Ayaz
- Şule