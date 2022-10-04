Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! Masterchef 3-7 Ekim yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

Gündem Haberleri

Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! Masterchef 3-7 Ekim yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

Masterchef'te bugün sezonun 7. kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Çağatay, kırmızı takım kaptanlığına Burak R.'yi seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 3 Ekim Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye 2022... GERÇEK ELEME BAŞLADI!Masterchef Türkiye 2022... GERÇEK ELEME BAŞLADI!

TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Son yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanın belli olmasının ardından takımlar da kuruldu. Peki, Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef 3 Ekim bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Son yayınlanan Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Çağatay olurken kırmızı takım kaptanı Burak R. oldu.

Mavi takım kaptanı : Çağatay

Kırmızı takım kaptanı : Burak R.

Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! Masterchef 26-30 Eylül yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

MASTERCHEF 7. HAFTANIN MAVİ-KIRMIZI TAKIM KADROSU

Mavi takım kadrosu:

- Çağatay

- Büşra

- Metin

- Burak Kaya

- Atike

- Yağız

- Tolga

- Serpilay

- Fatma Nur

Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! Masterchef 3-7 Ekim yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

Kırmızı takım kadrosu:

- Burak R.

- Gamze

- Tayfun

- Görkem

- Kıvanç

- Barış

- Ayaz

- Şule

Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! Masterchef 3-7 Ekim yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title