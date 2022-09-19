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MAVİ ve KIRMIZI TAKIM KADROSU! Masterchef 19-23 Eylül yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın takımları

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MAVİ ve KIRMIZI TAKIM KADROSU! Masterchef 19-23 Eylül yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın takımları

Masterchef'te bugün sezonun 5. kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Gamze, kırmızı takım kaptanlığına Vural'ı seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 19 Eylül Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...

TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Son yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanın belli olmasının ardından takımlar da kuruldu. Peki, Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef 19 Eylül bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Son yayınlanan Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Gamze olurken kırmızı takım kaptanı Vural oldu.

Mavi takım kaptanı : Gamze

Kırmızı takım kaptanı : Vural

MAVİ ve KIRMIZI TAKIM KADROSU! Masterchef 19-23 Eylül yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın takımları

MASTERCHEF 5. HAFTANIN MAVİ-KIRMIZI TAKIM KADROSU

Mavi takım kadrosu:

- Gamze

- Tayfun

- Çağatay

- Burak Kaya

- Metin

- Kıvanç

- Barış

- Serpilay

- Burak R.

MAVİ ve KIRMIZI TAKIM KADROSU! Masterchef 19-23 Eylül yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın takımları

Kırmızı takım kadrosu:

- Vural

- Büşra

- Kaan

- Görkem

- Yağız

- Atike

- Tolga

- Ayaz

- Fatma Nur

MAVİ ve KIRMIZI TAKIM KADROSU! Masterchef 19-23 Eylül yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın takımları

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2022 Gündem Magazin Haberler

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