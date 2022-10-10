Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! Masterchef 10-14 Ekim yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

Masterchef'te bugün sezonun 8. kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Ayaz, kırmızı takım kaptanlığına Burak Kaya'yı seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 10 Ekim Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...