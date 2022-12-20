Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 19-24 Aralık Masterchef yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

Masterchef'te bugün sezonun yeni kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Kıvanç, kırmızı takım kaptanlığına Görkem'i seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 20 Aralık Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...