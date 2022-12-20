Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 19-24 Aralık Masterchef yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!
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Masterchef'te bugün sezonun yeni kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Kıvanç, kırmızı takım kaptanlığına Görkem'i seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 20 Aralık Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...
TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Son yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanın belli olmasının ardından takımlar da kuruldu. Peki, Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef 20 Aralık bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Son yayınlanan Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Kıvanç olurken kırmızı takım kaptanı Görkem oldu.
- Mavi takım kaptanı : Kıvanç
- Kırmızı takım kaptanı : Görkem
MASTERCHEF YENİ HAFTANIN MAVİ-KIRMIZI TAKIM KADROSU
Mavi takım kadrosu:
- Kıvanç
- Metin
- Tolga
Kırmızı takım kadrosu:
- Görkem
- Ayaz
- Burak Kaya