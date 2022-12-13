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Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 12-17 Aralık Masterchef yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

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Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 12-17 Aralık Masterchef yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

Masterchef'te bugün sezonun yeni kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı olan Yağız, kırmızı takım kaptanlığına Tolga'yı seçti. Takımlar ise belirlendi. Peki, 13 Aralık Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu, hangi yarışmacı hangi takımda? Mavi takımda hangi yarışmacılar var? Kırmızı takımda kimler var, kaç kişi? İşte detaylar...

TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Son yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanın belli olmasının ardından takımlar da kuruldu. Peki, Masterchef 2022 Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? Masterchef 13 Aralık bu hafta Mavi takım ve Kırmızı takımda hangi yarışmacılar var? Masterchef yeni haftanın takımları belli oldu mu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Son yayınlanan Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Yağız olurken kırmızı takım kaptanı Tolga oldu.

  • Mavi takım kaptanı : Yağız
  • Kırmızı takım kaptanı : Tolga

Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 12-17 Aralık Masterchef yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

MASTERCHEF YENİ HAFTANIN MAVİ-KIRMIZI TAKIM KADROSU

Mavi takım kadrosu:

- Yağız

- Metin

- Kıvanç

- Burak Kaya

Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 12-17 Aralık Masterchef yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

Kırmızı takım kadrosu:

- Tolga

- Görkem

- Ayaz

Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! 12-17 Aralık Masterchef yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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