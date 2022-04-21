Mavi Vatan-2022 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü Marmaris'te başladı

MUĞLA - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde top atışı selamlaması ile başladı. 45 deniz ve hava unsuru faaliyetlerini icra edecek.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen 11 Nisan tarihinde başlayan toplam 12 bin personelin katılıyla başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ve 15 ülke ataşesinin katılımıyla başladı. Mavi Vatan -2022 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü, Marmaris açıklarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının bulunduğu TCG Kemalreis fırkateyninin top atışı ile selamlanması ile başladı.

ABD, Avusturalya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Filipinler, Gürcistan, İran, Japonya, Güney Kore, Letonya, Meksika, Pakistan, Senegal, Nijerya ve KKTC ataşelerinin de takip ettiği tatbikatta, SAS ve SAT komandoları denizde faaliyetlerini icra edecek. SAT timleri Bulancık Adası'na Türk Bayrağı dikecek. Marmaris açıklarında 45 deniz ve hava unsurunun katıldığı milli ve yerli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta deniz kuvvetleri envanterine giren AKSUNGUR SİHA ile MAM-L atışı icra edilecek.