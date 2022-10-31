Tweet paylaşma platformu olan Twitter'da yenilikler her geçen gün artmaya devam ediyor. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla beraber yenilikler gelmeye başladı. Şimdi gündemde olan yenilik ise mavi tik özelliğinin ücretli olması. Vatandaşlar ise Mavi tik ücretli mi olacak? sorusunu araştırıyor. Peki, Mavi tik ücretli mi olacak? Mavi tik paralı mı olacak? Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL?

Mavi tik ücretli mi olacak? sorusu merak ediliyor. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla beraber yenilikler gelmeye başladı. Şimdi gündemde olan yenilik ise mavi tik özelliğinin ücretli olması. Arama motorlarında Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL? sorusu araştırılıyor. Peki, Mavi tik ücretli mi olacak? Mavi tik paralı mı olacak? Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

MAVİ TİK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Twitter platformunda onaylı olan hesapların yanında mavi tik oluşuyor. Normalde ücretsiz olarak sahip olunan mavi tik özelliği Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla beraber ücretli oldu.

MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?

Twitter'da onaylı hesap olarak mavi tike sahip olmak isteyen kullanıcılar 20 dolar ödeyecek.