Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef bu haftanın kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...

Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 9 Ekim yeni takımlar ve kadroları!

Masterchef'te sezonun 15. haftasında 15. Mavi takım kaptanı ve 15. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi.MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2023 kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Ekim 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF GEÇEN HAFA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da veda eden isim Eda oldu.

Eda" Çok stres yaptım. Kendi elimle kendimi eledim. Çok yorulmuştum. Kendi senemde 10 hafta yarışmada kalmıştım. Bu sene ise 12 hafta vermiştim kendime. 13. haftayı gördüm. Mental olarak gerçekten iyi değildim." dedi.

MASTERCHEF 9 Ekim MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyununda profiterol görevi verildi. Yarışmacılar en iyi profiterolü yaparak Mavi takım kaptanı olmaya çalıştı. Henüz yarışma sona ermedi.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

Azize

Suna

Eda

Batuhan

Hasan

Sefa

Tanya

Esra

Eray

Barbaros

Sergen

Barış

Tahsin

Dilara

Kıvanç

Çağatay

Ayaz

Gamze

Tolga

Alican