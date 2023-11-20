Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef bu haftanın kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...

Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 20 Kasım yeni takımlar ve kadroları!

Masterchef'te sezonun 20. haftasında 20. Mavi takım kaptanı ve 20. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. MasterChef 2023 kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Kasım 2023 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 20 Kasım MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım henüz belli olmadı.

Mavi Takım: Kadrolar açıklanmadı.

Kırmızı Takım: Kadrolar açıklanmadı.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da veda eden son isim Ayaz oldu.

Ayaz şu sözleri söyledi: Sosumu bilerek değil fark etmeden attım. Bugün benim için kötü bir gün. Tarihe yazdım. Hayat devam ediyor. Yaşım daha 24. Yolun başındayız. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Nasibimiz buraya kadar. Benim hayalim şampiyonluktu. Günüm değildi ve kaybettim.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2020'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 BAZI YARIŞMACILAR

• Eren Kaşıkçı

• Barbaros Yoloğlu

• Uğur Kardaş

• Metin Yavuz

• Sergen Özer

• Eren Kaşıkçı

• Sefa Okyay Kılıç

• Eray Aksungur

• Kıvanç Karadeniz

• Hasan Biltekin

• Fatma Nur Uçar

• Ayaz Geçer

• Tolga Şener

• Cemre Uyanık

• Alican Sabunsoy

• Mustafa Aydın

• Esra Tokelli

• Dilara Başaran

• Rıfat Yurttaş

• Suna Aydın

• Kerem Giritlioğlu

• Tahsin Küçük

• Ebru Has

• Yağız Özçelik

• Batuhan Bayır

• Faruk Batuhan Öner

• Gülşah Suna

• Duygu Acarsoy Atun

• Pelin Zaman