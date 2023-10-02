Masterchef'te sezonun 13. haftasında 13. Mavi takım kaptanı ve 13. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2018 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. MasterChef 2023 kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Ekim 2023 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir? İşte ayrıntılar...

Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 2 Ekim MasterChef yeni takımlar ve kadroları!

Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef bu haftanın kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Ekim 2023 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Uğur oldu.

Gözyaşlarını tutamayan Uğur: Elimden geleni sonuna kadar yaptım. Burada olmayı çok istemezdim. 2018'de şampiyon olmuş bir adamın ilk haftadan elenmesi çok ayıp. Gerçekten MasterChef'e aşık bir insanım. Bundan sonra 3-4 gün evden çıkmadan dinleneceğim. Bazen yenilmeyi kabul edeceğiz. Gururum kırıldı. Yapılabilecek yerdeyken yapamadım. Bu hafta hiç adapte olamadım." dedi.

MASTERCHEF 2 EKİM MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyunu henüz sona ermedi. En iyi tantuniyi yapan Mavi Takım kaptanı olacak. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Mavi Takım:

Kırmızı Takım:

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç