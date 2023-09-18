Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 18 Eylül MasterChef yeni takımlar ve kadroları!

Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef bu haftanın kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül 2023 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...

Masterchef'te sezonun 11. haftasında 11 Mavi takım kaptanı ve 11. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2018 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. MasterChef 2023 kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül 2023 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF 18 Eylül MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bugün kaptanlık oyunu henüz sona ermedi.

MasterChef yeni kadrolar henüz açıklanmadı.

Mavi Takım :

Kırmızı Takım :

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye Allstar'da Gamze hayallerine veda etti.

Gözyaşlarıyla yarışmaya veda eden Suna: Artık aile gibi olmuşuz sizlerle... Sene Elenen isim Gamze şu sözleri söyledi: Buraya kadar gelebildim. Hiçbir şey kaybetmedim. MasterChef'ten aldığım kanatlarımı taktım ve uçmaya devam edeceğim. Bizi izleyenlere de şunu söylemek isterim. Çok yakında... Şimdi beni daha fazla çalışmak bekliyor. Bunun için de çok mutluyum. Gamze için veda vakti. Buradaki görevim tamamlanmış oldu. Güzel günler geçirdim. Ben de kendi adıma bu meslekte ayaklarımı yere basmaya başladığımı düşünüyorum. Her zamankinden daha fazla başarmaya ihtiyacım var. Adapte olamadan aslında gidiyorum. Benim için erken bir veda. Daha ileriye gitmek isterdim. Ama nasibim buraya kadarmış.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç