Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 16 Ekim yeni takımlar ve kadroları!
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Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef bu haftanın kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Ekim 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...
Masterchef'te sezonun 16. haftasında 16. Mavi takım kaptanı ve 16. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 20116 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2023 kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Ekim 2023 Masterchef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF 16 Ekim MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Bugün kaptanlık oyununda menemen görevi verildi. Yarışmacılar en iyi menemeni yaparak Mavi takım kaptanı olmaya çalıştı.
Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı.
MasterChef 16. hafta kadrolar:
Mavi Takım : Açıklanmadı
Kırmızı Takım : Açıklanmadı
MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?
Azize
Suna
Eda
Batuhan
Hasan
Sefa
Tanya
Esra
Eray
Barbaros
Sergen
Barış
Tahsin
Dilara
Kıvanç
Çağatay
Ayaz
Gamze
Tolga
Alican