Mavi takım, Kırmızı takım kaptanı kim oldu? 11 Eylül MasterChef yeni takımlar ve kadroları!
Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyunu bugün oynanıyor. Kaptanlık oyununda en iyi tarifi yapan kişi yarışmayı kazanacak ve mavi takım kaptanı olacak. Peki, bugün Mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef bu haftanın kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Eylül 2023 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kim? İşte detaylar...
Masterchef'te sezonun 8. haftasında 8. Mavi takım kaptanı ve 8. Kırmızı takım kaptanı kim oldu? merak edildi. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. MasterChef 2023 kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Eylül 2023 MasterChef Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanı kimdir? İşte ayrıntılar...
Kaptanlık oyunu henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.
MasterChef Türkiye Allstar'da Suna hayallerine veda etti.
Azize
Suna
Eda
Batuhan
Hasan
Sefa
Tanya
Esra
Eray
Barbaros
Sergen
Barış
Tahsin
Dilara
Kıvanç