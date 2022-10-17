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Mavi takım kaptanı kim oldu? Büşra mı Fatma Nur mu? 17 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

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Mavi takım kaptanı kim oldu? Büşra mı Fatma Nur mu? 17 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

Masterchef'de bugün 17 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu var. Büşra ve Fatmanur mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 17 Ekim Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Büşra mı Fatmanur mu? Tüm detaylar haberimizde...

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Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Büşra ve Fatma Nur mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 17 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Büşramı Fatmanur mu? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...

Kaptanlık seçme oyununda jüriler lahmacun yapılmasını istedi. En iyi çiğ köfte yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

17 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, lahmacun yapılmasını istedi. En iyi 2 tabak seçildi.

Seçilen en iyi 2 tabak:

- Büşra

- Fatmanur

Düelloya çıkan 1. kişi : Büşra

Düelloya çıkan 2. kişi : Fatmanur

Mavi takım kaptanı kim oldu? Büşra mı Fatma Nur mu? 17 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

Büşra ve Fatma Nur arasında mavi takım kaptanı düellosu oynanıyor. Birazdan kazanan isim açıklanacak.

Mavi takım kaptanı kim oldu? Büşra mı Fatma Nur mu? 17 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

Şuanda Fatma Nur 2-1 önde.

Mavi takım kaptanı kim oldu? Büşra mı Fatma Nur mu? 17 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

Fatma Nur 3-2 önde.

Mavi takım kaptanı kim oldu? Büşra mı Fatma Nur mu? 17 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

Fatma Nur 5-4 önde.

Mavi takım kaptanı kim oldu? Büşra mı Fatma Nur mu? 17 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

İlk etabın 1. si 8-7 lik skorlar Fatma Nur oluyor. Şimdi 2. etaba geçilecek.

Mavi takım kaptanı kim oldu? Büşra mı Fatma Nur mu? 17 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

2. ve 3. etabın kazananı Büşra oluyor ve Büşra bu haftanın mavi takım kaptanı oluyor.

Mavi takım kaptanı kim oldu? Büşra mı Fatma Nur mu? 17 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

MAVİ TAKIM KAPTANI : BÜŞRA

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : TOLGA

Büşra, Kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı seçti.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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