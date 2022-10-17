Mavi takım kaptanı kim oldu? Büşra mı Fatma Nur mu? 17 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

Masterchef'de bugün 17 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu var. Büşra ve Fatmanur mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 17 Ekim Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Büşra mı Fatmanur mu? Tüm detaylar haberimizde...

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Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Büşra ve Fatma Nur mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 17 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Büşramı Fatmanur mu? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...

17 EKİM HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler lahmacun yapılmasını istedi. En iyi çiğ köfte yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

17 EKİM EN İYİ TABAKLAR KİMLERİN OLDU?

17 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, lahmacun yapılmasını istedi. En iyi 2 tabak seçildi.

Seçilen en iyi 2 tabak:

- Büşra

- Fatmanur

Düelloya çıkan 1. kişi : Büşra

Düelloya çıkan 2. kişi : Fatmanur

17 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Büşra ve Fatma Nur arasında mavi takım kaptanı düellosu oynanıyor. Birazdan kazanan isim açıklanacak.

Şuanda Fatma Nur 2-1 önde.

Fatma Nur 3-2 önde.

Fatma Nur 5-4 önde.

İlk etabın 1. si 8-7 lik skorlar Fatma Nur oluyor. Şimdi 2. etaba geçilecek.

2. ve 3. etabın kazananı Büşra oluyor ve Büşra bu haftanın mavi takım kaptanı oluyor.

MAVİ TAKIM KAPTANI : BÜŞRA

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : TOLGA

Büşra, Kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı seçti.