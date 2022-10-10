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Mavi takım kaptanı kim oldu? Ayaz mı Barış mı? 10 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

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Mavi takım kaptanı kim oldu? Ayaz mı Barış mı? 10 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

Masterchef'de bugün 10 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu var. Ayaz ve Barış mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 10 Ekim Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Ayaz mı Barış mı? Tüm detaylar haberimizde...

Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! Masterchef 10-14 Ekim yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!Mavi ve Kırmızı Takım Kadrosu! Masterchef 10-14 Ekim yeni haftanın Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları kimler? Masterchef bu haftanın kadrosu!

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirleniyor. Ayaz ve Barış mavi takım kaptanlığı için yarışıyor. Kaptanlık oyununu kazanan kişi mavi takım kaptanı olacak. Peki, Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 10 Ekim Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Ayaz mı Barış mı? Kaptanlık ödülü avantajı ne? İşte detaylar...

Kaptanlık seçme oyununda jüriler tantuni yapılmasını istedi. En iyi çiğ köfte yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarışacak.

10 Ekim Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, tantuniyapılmasını istedi. En iyi 2 tabak seçildi.

Seçilen en iyi 2 tabak:

- Ayaz

- Barış

Düelloya çıkan 1. kişi : Ayaz

Düelloya çıkan 2. kişi : Barış

Mavi takım kaptanı kim oldu? Ayaz mı Barış mı? 10 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Masterchef kaptanlığı kim kazandı?

Ayaz ve Barış arasında mavi takım kaptanı düellosu oynanıyor. Birazdan kazanan isim açıklanacak.

Mavi takım kaptanı kim oldu? Ayaz mı Barış mı? 10 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Masterchef kaptanlığı kim kazandı?

Mavi takım kaptanı kim oldu? Ayaz mı Barış mı? 10 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Masterchef kaptanlığı kim kazandı?

Mavi takım kaptanı Ayaz oldu.

MAVİ TAKIM KAPTANI : AYAZ

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : BURAK KAYA

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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