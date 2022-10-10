Mavi takım kaptanı kim oldu? Ayaz mı Barış mı? 10 Ekim Masterchef kaptanlık challenge düellosunu kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim?

Masterchef'de bugün 10 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu var. Ayaz ve Barış mavi takım kaptanlığı için yarıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 10 Ekim Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Ayaz mı Barış mı? Tüm detaylar haberimizde...