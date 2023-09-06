Öz Mağazası'nda mavi özlerini harcayarak birbirinde farklı League of Legends eşyalarına sahip olacağınız bir mağaza olan Mavi Öz Mağazası ne zaman gelecek? Sorusu araştırılıyor. Peki, Mavi Öz Mağazası ne zaman gelecek? League of Legends Mavi Öz Mağazası saat kaçta açılacak?

Mavi Öz Mağazası ne zaman gelecek? Sorusu, League of Legends oyuncuları tarafından araştırılıyor. Bir süredir erişime açılması beklenen Mavi Öz Mağazasının saat kaçta oyuncular ile buluşacağına dair sorgulatmaklar google üzerinde gerçekleştiriliyor. Peki, Mavi Öz Mağazası ne zaman gelecek? League of Legends Mavi Öz Mağazası saat kaçta açılacak?

MAVİ ÖZ MAĞAZASI NE ZAMAN GELECEK?

League of Legends resmi internet sitesinde yer almakta olan bilgilere göre Mavi Öz Mağazası 6 Eylül saat 23.00'te açılacak ve iki hafta boyunca mağaza açık kalacak. 20 Eylül 2023 saat 23.00'te ise Mavi Öz Mağazası kapanacak ve alımlar sona erecek.

MAVİ ÖZ MAĞAZASI NEDİR?

Öz Mağazası'nda mavi özlerini harcayarak ihtişamlı öze, ifadelere, simgelere ve diğer pek çok harika içeriğe sahip olabilirsiniz.