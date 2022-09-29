Mavi kod birçok kişi tarafından duyulan acil durum kodudur. Mavi kod nedir, kimlere verilir merak ediliyor. Mavi kod nasıl verilir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mavi kod nedir? Mavi kod kimlere verilir? Mavi kod nasıl verilir? soruları araştırılıyor. Detaylar haberler.com'da. Peki, Mavi kod nedir? Mavi kod kimlere verilir? Mavi kod nasıl verilir?

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MAVİ KOD NEDİR?

Bir hastada şuur kaybı, solunum durması, kalp ve/veya dolaşım durması durumlarında kullanılan bir koddur. Bu durumdaki hastayı bulan/gören ilk kişi en yakın telefonu kullanarak santrali arar acil durum çağrısı yapar santral görevlisi de mavi kod ve çağrının geldiği birimi anons eder. *.'Dikkat, dikkat! Mavi Kod 4. kat, Mavi Kod 4. kat gibi.

MAVİ KOD KİMLERE VERİLİR?

Mavi kod, acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa zamanda müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracı olarak biliniyor.

MAVİ KOD NASIL VERİLİR?

Hastanın arest durumunda olduğunu tespit edilir. Mavi kodu başlatmak için sırasıyla şu işlemleri gerçekleştirir:

Kendisine en yakın dâhili telefondan ''2222' yi tuşlar.

Otomatik operatörün mavi kod başlatıldı anonsunu duyunca telefonu kapatır.

Bu işlem sonunda mavi kod aktif hale getirilmiştir.