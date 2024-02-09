Mavi kart uygulaması ne? Futbolda yenilik! Futbol'da Mavi kart uygulaması nedir?

Mavi kart uygulaması ne? Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Futbol'da Mavi kart uygulaması nedir?

FUTBOL'DA MAVİ KART UYGLAMASI NEDİR?

Yeni kurala göre, hakemle sert şekilde tartışan ve onu aldatmaya çalışan futbolculara hakem mavi kart gösterebilecek. Mavi kart cezası alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı kalacak. IFAB Genel Müdürü Lukas Brud daha önce yaptığı açıklamada, 10 dakikalık ceza fikrinin oyuncular üzerinde caydırıcı bir etkisinin olacağını ifade etmişti. Brud, "Oyuncular, hakemle tartıştıklarında ya da kabul edilemez ifadeler kullandıklarında sarı kartın verilmesinden endişe etmiyorlar. Ancak, bir maçın 10 dakikasını kenarda geçirmek gibi bir ceza ile karşı karşıya kaldıklarında, bunu ciddiye alacaklardır. Basketbol ve ragbi gibi, futbolda da yalnızca takım kaptanlarının hakemle iletişim kurmasına izin verilmesi gerektiği çok açık" açıklamasında bulundu.

MAVİ KART UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, cuma günü yapılacak açıklamanın ardından futbol sahalarında mavi kart uygulamaya başlanacak.