Mavi Gri solisti Akif Alkan kimdir? Akif Alkan hayatı ve biyografisi!

Mavi Gri grubu dijital platform yayınları, konserler ve diğer mecralarda gösterdiği performansla her kesimden müzik severin beğenisini topluyor. Grup hakkında detaylar araştırılırken Mavi Gri solisti Akif Alkan kimdir, merak edildi. Peki, Mavi Gri solisti Akif Alkan kimdir? İŞte, detaylar…

MAVİ GRİ SOLİSTİ AKİF ALKAN KİMDİR?

Akif Alkan, tam adıyla Mehmed Akif Alkan, Mavi Gri adlı Türk rock grubunun vokalistidir. 8 Mart 1996 tarihinde Uşak'ta dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Uşak'ta, lise öğrenimini İzmir'de, üniversite öğrenimini ise Marmara Üniversitesi'nde başlayıp Sakarya Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Türkçe Öğretmenliği mezunudur fakat hiçbir zaman aktif olarak öğretmenlik görevinde bulunmamıştır.

2016 yılında Yusuf Kurtucu ile beraber Mavi Gri adlı müzik grubunu kurmaları ile müzik hayatına başlamıştır. Yayınlanan ilk şarkıları "Ben Sende Yandım" Youtube platformu üzerinden büyük ilgi toplamıştır. Türkiye'nin altmışa yakın şehrinde konser veren ve birçok müzik festivalinde yer alan Mavi Gri'nin tüm şarkılarını Akif Alkan yazmış ve bestelemiştir.

Mavi Gri ile birlikte Altüst Olmuşum, Dünyanın En Güzel Kızı, O Ben Olamam, Hayatım Leş gibi birçok hit parçaya imza atmıştır. Müzik kariyerini halen sürdürmekte olan Akif Alkan yoğun bir tempo ile konser vermeye ve yeni şarkılar üretmeye devam etmektedir.

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