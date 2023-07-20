MAVİ DİPLOMA VEREN ÜNİVERSİTELER 2023 | Mavi diploma nedir, nasıl alınır, ne işe yarar, veren bölümler nelerdir? Mavi diploma Amerika da geçerli mi?

Üniversite Sınavı (YKS) bugün sabah saatlerinde açıklandı. Kariyerine en doğru şekilde yön vermek isteyen adaylar ise bölümleri araştırıyor. Peki, Mavi diploma veren üniversiteler 2023, Mavi diploma nedir, nasıl alınır, ne işe yarar, veren bölümler nelerdir? Mavi diploma Amerika da geçerli mi? İşte detaylar…

Daha önceden bir lisans yada önlisans bölümüne yerleşmiş adaylar ve ilk kez üniversiteli olacak milyonların aklındaki bir soru olan Mavi diploma veren üniversiteler 2023, Mavi diploma nedir, nasıl alınır, ne işe yarar, veren bölümler nelerdir? Mavi diploma Amerika da geçerli mi? Cevap buldu. İşte detaylar…

MAVİ DİPLOMA VEREN ÜNİVERSİTELER 2023

Mavi Diploma, almış olduğunuz lisans ya da yüksek lisans eğitiminin Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olduğunu gösteren bir belgedir. Peki, Mavi diploma veren üniversiteler hangileri?

Adıyaman Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali

Bilkent Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Gümüşhane Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Marmara üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Medipol Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

TOBB

Okan Üniversitesi

On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Süleyman Demirel

Trakya Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

Üniversitelerin durumu değişebilmektedir. Teyit etmek isteyen öğrencilerin üniversiteyle iletişime geçmeleri gerekmektedir.

MAVİ DİPLOMA AMERİKA DA GEÇERLİ Mİ?

Mavi diplomanın geçerliği olduğu bazı ülkeler; İsveç, İtalya, Macaristan, Romanya, Çekya, Danimarka, Hırvatistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Fransa, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Malta, Polonya, Portekiz, Hollanda, İrlanda, İspanya, Lüksemburg, Finlandiya…