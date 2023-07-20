MAVİ DİPLOMA VEREN ÜNİVERSİTELER 2023 | Mavi diploma nedir, nasıl alınır, ne işe yarar, veren bölümler nelerdir? Mavi diploma Amerika da geçerli mi?
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Üniversite Sınavı (YKS) bugün sabah saatlerinde açıklandı. Kariyerine en doğru şekilde yön vermek isteyen adaylar ise bölümleri araştırıyor. Peki, Mavi diploma veren üniversiteler 2023, Mavi diploma nedir, nasıl alınır, ne işe yarar, veren bölümler nelerdir? Mavi diploma Amerika da geçerli mi? İşte detaylar…
Daha önceden bir lisans yada önlisans bölümüne yerleşmiş adaylar ve ilk kez üniversiteli olacak milyonların aklındaki bir soru olan Mavi diploma veren üniversiteler 2023, Mavi diploma nedir, nasıl alınır, ne işe yarar, veren bölümler nelerdir? Mavi diploma Amerika da geçerli mi? Cevap buldu. İşte detaylar…
MAVİ DİPLOMA VEREN ÜNİVERSİTELER 2023
Mavi Diploma, almış olduğunuz lisans ya da yüksek lisans eğitiminin Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olduğunu gösteren bir belgedir. Peki, Mavi diploma veren üniversiteler hangileri?
- Adıyaman Üniversitesi
- Adnan Menderes Üniversitesi
- Afyon Kocatepe Üniversitesi
- Akdeniz Üniversitesi
- Ankara Üniversitesi
- Anadolu Üniversitesi
- Ardahan Üniversitesi
- Atatürk Üniversitesi
- Atılım Üniversitesi
- Bahçeşehir Üniversitesi
- Balıkesir Üniversitesi
- Başkent Üniversitesi
- Bilecik Şeyh Edebali
- Bilkent Üniversitesi
- Bülent Ecevit Üniversitesi
- Celal Bayar Üniversitesi
- Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
- Çukurova Üniversitesi
- Dokuz Eylül Üniversitesi
- Dumlupınar Üniversitesi
- Düzce Üniversitesi
- Ege Üniversitesi
- Erciyes Üniversitesi
- Fırat Üniversitesi
- Gazi Üniversitesi
- Gaziantep Üniversitesi
- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- Gümüşhane Üniversitesi
- Hacettepe Üniversitesi
- İnönü Üniversitesi
- İstanbul Aydın Üniversitesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Kırıkkale Üniversitesi
- Kocaeli Üniversitesi
- Koç Üniversitesi
- Marmara üniversitesi
- Mersin Üniversitesi
- Medipol Üniversitesi
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
- Namık Kemal Üniversitesi
- Niğde Üniversitesi
- TOBB
- Okan Üniversitesi
- On Dokuz Mayıs Üniversitesi
- Ordu Üniversitesi
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Özyeğin Üniversitesi
- Pamukkale Üniversitesi
- Sabancı Üniversitesi
- Sakarya Üniversitesi
- Süleyman Demirel
- Trakya Üniversitesi
- Uludağ Üniversitesi
- Uşak Üniversitesi
- Yaşar Üniversitesi
Üniversitelerin durumu değişebilmektedir. Teyit etmek isteyen öğrencilerin üniversiteyle iletişime geçmeleri gerekmektedir.
MAVİ DİPLOMA AMERİKA DA GEÇERLİ Mİ?
Mavi diplomanın geçerliği olduğu bazı ülkeler; İsveç, İtalya, Macaristan, Romanya, Çekya, Danimarka, Hırvatistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Fransa, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Malta, Polonya, Portekiz, Hollanda, İrlanda, İspanya, Lüksemburg, Finlandiya…