Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı?

Aydın'ın Efeler ilçesinde hayvanlarda görülen "mavi dil hastalığı" nedeniyle 28 mahalle karantina altına alındı. Çeştepe Mahallesi'nde bulunan Efeler Belediyesi Hayvan Pazarı da kapatıldı. Peki, mavi dil hastalığı nedir, hastalığın belirtileri nerelidir? Aydın da neler oluyor? İşte merak edilenler...

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Baltaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmedeki küçükbaş hayvanlarda, "mavi dil hastalığı" tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik alanda karantina uygulaması başlatıldı. Peki, Aydın'da neler oluyor? Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığının tedavisi var mı ? Detaylar haberimizde...

28 MAHALLE NEDEN KARANTİNAYA ALINDI?

Bu kapsamda Baltaköy, Armutlu, Bademli, Böcek, Çayyüzü, Çeştepe, Çiftlikköy, Doğan, Gölhisar, Ilıcabaşı, Işıklı, İmam köy, Kadıköy, Kocagür, Kozalaklı, Mesudiye, Ovaeymir, Pınardere, Savrandere, Serçeköy, Sıralılar, Şahnalı, Tepecik, Tepeköy, Yağcılar, Yeniköy ve Yılmazköy'e hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

AYDIN'DA NEDEN HAYVAN PAZARI KAPATILDI?

Ayrıca Çeştepe Mahallesi'nde bulunan "Efeler Belediyesi Hayvan Pazarı" da kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede aşılama çalışması başlatıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından önlemlerin kaldırılacağı öğrenildi.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil hastalığı ya da orijinal ismiyle Blue tongue, Culicoides sinekler yoluyla yayılan bir hayvan hastalığıdır. Genelde sığır, koyun, keçi ve deve gibi tarım hayvanlarında ya da bazı yabani hayvanlarda görülen mavi dil hastalığının özelliği hastalığın sadece geviş getirenlerde görülmesidir. "Tatarcık" olarak bilinen sokucu sineklerin hayvanlar arasında kan taşıması ile yayılır. Virüsü kapan hayvanlarda ilk belirtiler 7 gün sonra görülmeye başlar.

HASTALIĞIN BERİLTİLERİ NELERDİR?

Aniden 40-42 o C ye varan ateş,

Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,

Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.

Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL İYİLEŞİR?

Hastalıkla mücadelenin temelinde hayvanların karantinaya alınması, hasta hayvanların imhası ve sokucu sineklerle mücadele ile birlikte aşılamalar bulunur.

Mavi dil hastalığı aşıları ilkbaharda ve kırkımdan 3-6 hafta önce uygulandığında daha fazla bağışıklık sağlar. Ancak aşının koçlarda geçici kısırlık yapması nedeniyle koçlar, koç katımından sonra aşılanmalıdır.

Mavi dil aşısı gebe hayvanlarda da yavru atmalara ve anomalili kuzu doğumlarına neden olduğundan gebe hayvanlara da aşı uygulaması tavsiye edilmez. Hastalığı geçiren hayvanlar 2 yıl kadar bağışıklık kazanır. Bu hayvanlar ağız sütü (kolostrum) vasıtasıyla bağışıklığı sağlayan antikorlarını yavrularına da geçirebilirler. Bu yavrular 6 ay kadar bağışık kalırlar. Bu sebeple hastalığa karşı yapılan aşıların 6 aylıktan küçük kuzulara yapılmaması gerekir.