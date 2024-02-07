Mavi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan çalışanla ilgili açıklama: "Kabul edilemez nitelikte"

"Gerekli aksiyonların ivedilikle alınmakta olduğunu bilginize sunarız"

İSTANBUL - Mavi isimli giyim şirketinde şube müdürü olarak görev yapan Müjde Çapar İnan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınıp sonrasında serbest bırakılmasıyla ilgili şirketten açıklama geldi. Açıklamada, "İlgili paylaşımda yer alan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik uygunsuz ifadeler Mavi'nin kurumsal kültürüne aykırı olup, kabul edilemez niteliktedir. Konunun acilen şirketimizin etik kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınmakta olduğunu bilginize sunarız" denildi.

İddiaya göre Mavi isimli giyim şirketinde mağaza zincirindeki bir şubede müdür olarak görev yapan Müjde Çapar İnan isimli kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlarken sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. 4 Şubat'ta sosyal medya kullanıcısı kadının, devlet erkanına ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirtilirken, adli makamlara sevk edilen İnan, yurt dışı çıkış yasağı ve haftanın iki günü imza vermek şartı ile adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Konuya ilişkin şirketten açıklama geldi. O açıklamada paylaşımın çalışanın kişisel hesabından yapıldığını ifade edilerek, "4 Şubat Pazar günü bir çalışanımızın bireysel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Söz konusu paylaşımda yer alan görüş ve ifadeler tamamen kişiseldir. Şirketimiz ile hiçbir bağı olmayan bu paylaşımın çeşitli mecralarda Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile dolaylı olarak ilişkilendirilmesi nedeniyle itibarımız zarar görmektedir" denildi.

"Gerekli aksiyonların ivedilikle alınmakta olduğunu bilginize sunarız"

Açıklamanın devamında ise, "Mavi, etik ilkeleri uyarınca tüm çalışanlarından öncelikle saygılı ve saygın bireyler olmalarını beklemektedir. İlgili paylaşımda yer alan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik uygunsuz ifadeler Mavi'nin kurumsal kültürüne aykırı olup, kabul edilemez niteliktedir. Bu çerçevede konunun acilen şirketimizin etik kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınmakta olduğunu bilginize sunarız" ifadeleri yer aldı.