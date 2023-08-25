Mavi ayın ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. 2023 yılında gökyüzünün eşsiz güzelliklerinden biri olan mavi dolunayın hangi gün ve saat kaçta olacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Mavi ay ne zaman çıkacak? 2023 Mavi dolunay hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Mavi ay ne zaman görülecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu eşsiz doğa olayını gözlemlemek isteyen kullanıcılar tarafından mavi dolunayın görüleceği tarih araştırılmaktadır. Mavi ay hangi gün çıkacak merak konusu oldu. Peki, Mavi ay ne zaman çıkacak? 2023 Mavi dolunay hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

MAVİ AY NEDİR?

Mavi Ay, dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlanır. Aslında Ay'ın rengi değişmez, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülür.

MAVİ AY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Mavi Ay bu yıl, 30 Ağustos Çarşambayı 31 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenecektir.