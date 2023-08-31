MAVİ AY GÖRÜLDÜ MÜ? Mavi Ay ne zaman ve en iyi nerede görülür, izlenir?

Ülkemizden de takip edilebilecek olan mavi ay merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu görsel şöleni izlemek isteyenler mavi ay görüldü mü? Mavi Ay ne zaman ve en iyi nerede görülür, izlenir? Sorularını gündeme getiriyor. İşte konu hakkında detaylar…

Her ay bir kez dolunay meydana gelirken, 2-3 yılda bir takvim ayında iki dolunay gerçekleşebilir. Bu durumda, ikinci dolunaya mavi ay denir. Peki, mavi ay görüldü mü? Mavi Ay ne zaman ve en iyi nerede görülür, izlenir? Sorularını gündeme getiriyor. İşte konu hakkında detaylar…

MAVİ AY GÖRÜLDÜ MÜ?

2023 yılında, 30 Ağustos tarihinde bir mavi ay gerçekleşecektir. Bu mavi ay, süper dolunay olarak da adlandırılacaktır. Süper dolunay, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleştiği için, normal bir dolunaya göre daha parlak ve büyük görünecektir. Mavi ay Türkiye'nin birçok şehrinden takip edildi..

MAVİ AY NE ZAMAN VE EN İYİ NEREDE GÖRÜLÜR, İZLENİR?

Türkiye'den de görülebilecek olan Süper Dolunay ya da Mavi Ay, ülkemizde 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece saat 04.36'da zirveye ulaşacak. Bu saatte, Ay tam olarak dolunay evresinde olacaktır ve gece gökyüzünde en parlak ve en büyük şekilde görülecektir.