25 Aralık tarihinde oynanacak olan karşılaşmalar arasında yer alan Galatasaray - İstanbulspor maçında Mauro İcardi yok mu? Sorusu ve Mauro İcardi sakat mı, cezalı mı? Sorusu gündeme geldi. Peki, Mauro İcardi yok mu? Mauro İcardi sakat mı, cezalı mı? Galatasaray İstanbulspor Mauro İcardi neden yok?

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MAURO İCARDİ YOK MU?

Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross kadroda yer almadı. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.