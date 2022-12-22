Mauro İcardi ve Oliviera maçta yok mu, neden yok? 22 Aralık Galatasaray'ın maçında İcardi var mı, yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor?

Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Maç başlamadan önce ilk 11 ve eksikler merak edildi. Maçta ilk 11'de yer almayan isimlerden olan İcardi ve Oliviera maçta niye yok merak edildi. Peki, Mauro İcardi ve Oliviera maçta yok mu, neden yok? 22 Aralık Galatasaray'ın maçında İcardi yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor? İşte detaylar...