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Mauro İcardi ve Oliviera maçta yok mu, neden yok? 22 Aralık Galatasaray'ın maçında İcardi var mı, yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor?

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Mauro İcardi ve Oliviera maçta yok mu, neden yok? 22 Aralık Galatasaray'ın maçında İcardi var mı, yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor?

Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Maç başlamadan önce ilk 11 ve eksikler merak edildi. Maçta ilk 11'de yer almayan isimlerden olan İcardi ve Oliviera maçta niye yok merak edildi. Peki, Mauro İcardi ve Oliviera maçta yok mu, neden yok? 22 Aralık Galatasaray'ın maçında İcardi yok mu, sakatlandı mı, niye oynamıyor? İşte detaylar...

Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'i belli oldu. Maçta ilk 11'de bulunmayan bazı isimler merak edildi. Peki, Mauro İcardi ve Oliviera maçta yok mu, neden yok? İşte bilgiler...

Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da oynanacak. Turu geçen takım Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselecek.

Maçta ilk 11 açıklandı.

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera

Dubois

Emin Bayram

Nelsson

Van Aanholt

Torreira

Berkan

Rashica

Mata

Barış Alper

Seferovic

Keçiörengücü'nün ilk 11'i:

Boran

Erhan

Haşim

Batuhan

Muharrem

Mikail

Bekir

Abdullah

Camara

Olawoyin

Ali

Tedavileri devam eden İcardi ve Oliviera bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Ross, Yunus, İcardi ve Oliviera ilk 11 başlamayacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mauro Icardi Gündem Spor Haberler

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