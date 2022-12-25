Wanda Nara ile yaşadığı fırtınalı ilişkiyi sonlandıran Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin yeni sevgilisini görenler Mauro İcardi'nin yeni sevgilisi kim? Sorusunu merak etti. Peki, Mauro İcardi'nin yeni sevgilisi kim? Mauro İcardi'nin yeni sevgilisini adı, İnstagram hesabı ne?

Mauro İcardi'nin yeni sevgilisi kim? Sorusu, Mauro İcardi'ni takipçileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Mauro İcardi'nin yeni sevgilisini adı, İnstagram hesabı ne? Soruları yanıt buldu. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Mauro İcardi'nin yeni sevgilisi kim? Sorusunu yanıtladık. Peki, Mauro İcardi'nin yeni sevgilisi kim? Mauro İcardi'nin yeni sevgilisini adı, İnstagram hesabı ne?

MAURO İCARDİ'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

La Nacion'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra yeniden bir araya gelmiş ancak ikilinin ilişkisi çok uzun sürmemiş ve yine bitmişti. Arjantinli yıldızın, Arjantinli model Floppy Tesouro ile aşk yaşadığı iddia edildi. Ayrıca Floppy Tesouro'nun İnstagram hesabı kullanıcı adı floppytesouro'dur.

Wanda Nara ve Mauro Icardi, Eylül ayında ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ayrılık süreci sonrası birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanırken Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurmuştu.