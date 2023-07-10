Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde kazanacağı para futbol dünyasında merak uyandırdı. Galatasaray forması terleten başarılı oyuncu hakkında merak edilenler Mauro Icardi ne kadar kazanıyor? Mauro Icardi ne kadara transfer oldu? soruları ile araştırılıyor.

Mauro Icardi, Türk futbol tarihine geçecek! Daha önce hiçbir futbolcuya böyle maaş verilmedi

Mauro Icardi ne kadar kazanıyor? Mauro Icardi ne kadara transfer oldu? merak edildi. Galatasaray uzun süredir bonservisini almak için çaba gösterdiği Mauro Icardi transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılılar, PSG'den bonservisini almak üzere olduğu Arjantinli yıldıza ne kadar ödeyecek? sorusu ise gündemde. Peki, Mauro Icardi ne kadar kazanıyor? Mauro Icardi ne kadara transfer oldu?

MAURO ICARDİ NE KADAR KAZANIYOR?

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde 10 milyon euro ile Türkiye'de gelmiş geçmiş en yüksek maaşı alan futbolcu olacak.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BENZERİ YOK

Icardi, yıllık 10 milyon euro maaş ile Türk futbol tarihinin en yüksek maaş alan futbolcusu olacak. Arjantinli yıldızdan önce rekor 5 milyon euro ile yine Galatasaray'dan Radamel Falcao'ya aitti.

Mauro Icardi

Türkiye'de en yüksek maaş alan futbolcular şöyle:

Radamel Falcao - 5 milyon euro

Robin Van Persie - 4 milyon 900 bin euro

Pepe - 4 milyon 750 bin euro

Negredo - 4 milyon 350 bin euro

Edin Dzeko - 4 milyon 200 bin euro