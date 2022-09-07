Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mauro Icardi Galatasaray transfer detayları! Mauro Icardi Galatasaray'a transfer oldu mu? Mauro Icardi İstanbul'a geldi mi?

Gündem Haberleri

Mauro Icardi Galatasaray transfer detayları! Mauro Icardi Galatasaray'a transfer oldu mu? Mauro Icardi İstanbul'a geldi mi?

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icard'yi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı dev transferin detayları ortaya çıktı. Peki, Mauro Icardi Galatasaray'a transfer oldu mu? Mauro Icardi İstanbul'a geldi mi? Mauro Icardi Galatasaray transfer detayları!

Mauro Icardi Galatasaray transfer detayları merak ediliyor. Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icard'yi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı dev transferin detayları ortaya çıktı. Peki, Mauro Icardi Galatasaray'a transfer oldu mu? Mauro Icardi İstanbul'a geldi mi? Mauro Icardi Galatasaray transfer detayları haberimizde...

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Mauro Icardi transferinin fitilini yaktı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüyü 1 yıllığına kadrosuna katarken transferin şartları da ortaya çıktı.

Sporx'in L'Equipe'den aktardığı habere göre, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transfer için anlaşma sağladığı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.

Arjantinli golcünün 8.2 milyon euroluk yıllık ücretinin yüzde 60'lık kısmının Fransız devi tarafından karşılanacağı aktarıldı. Mauro Icardi, bu gece 00.00 sularında transfer sürecini tamamlamak adına İstanbul'a inecek.

Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiralık olarak renklerine bağladıGalatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiralık olarak renklerine bağladı Yılın en gizli transfer operasyonu! Galatasaray, 'Türk Messi' Yusuf Demir'i kadrosuna kattıYılın en gizli transfer operasyonu! Galatasaray, "Türk Messi" Yusuf Demir'i kadrosuna kattı
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Mauro Icardi Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title