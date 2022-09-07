Mauro Icardi Galatasaray transfer detayları! Mauro Icardi Galatasaray'a transfer oldu mu? Mauro Icardi İstanbul'a geldi mi?

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icard'yi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı dev transferin detayları ortaya çıktı. Peki, Mauro Icardi Galatasaray'a transfer oldu mu? Mauro Icardi İstanbul'a geldi mi? Mauro Icardi Galatasaray transfer detayları!

Mauro Icardi Galatasaray transfer detayları merak ediliyor. Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icard'yi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların yaptığı dev transferin detayları ortaya çıktı. Peki, Mauro Icardi Galatasaray'a transfer oldu mu? Mauro Icardi İstanbul'a geldi mi? Mauro Icardi Galatasaray transfer detayları haberimizde...

MAURO ICARDI GALATASARAY'DA

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Mauro Icardi transferinin fitilini yaktı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüyü 1 yıllığına kadrosuna katarken transferin şartları da ortaya çıktı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Sporx'in L'Equipe'den aktardığı habere göre, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transfer için anlaşma sağladığı ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.

GECE İSTANBUL'A GELİYOR

Arjantinli golcünün 8.2 milyon euroluk yıllık ücretinin yüzde 60'lık kısmının Fransız devi tarafından karşılanacağı aktarıldı. Mauro Icardi, bu gece 00.00 sularında transfer sürecini tamamlamak adına İstanbul'a inecek.