Mauro Icardi Galatasaray'a geldi mi? Icardi İstanbul'a neden geldi?

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin menajeri Wanda Nara ile İstanbul'a gelme sebebinin Galatasaray'la transfer görüşmeleri için olduğu iddia edildi. Peki, Icardi Galatasaray'a geldi mi? Icardi İstanbul'a neden geldi? İşte detaylar…

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin PSG'de geleceği belirsizliğini sürdürürken menajeri Wanda Nara ile İstanbul'a gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Icardi ve Wanda Nara'nın İstanbul'a Galatasaray ile transfer görüşmeleri için geldiği iddia edildi. Peki, Icardi Galatasaray'a geldi mi? Icardi İstanbul'a neden geldi? Detaylar haberimizde…

ICARDİ GALATASARAY'A GELDİ Mİ?

Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile İstanbul'a gelmesi Galatasaray'a yeni transfer geliyor iddiaları ortaya çıktı. Ancak her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi.

ICARDİ İSTANBUL'A NEDEN GELDİ?

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin İstanbul'a Galatasaray ile görüşmek için geldiği söylense de kesin bir açıklama yapılmadı.