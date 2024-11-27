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Mauro Icardi avukatı kim, avukatı ile sevgili mi oldu (Angela Burgos)?

Mauro Icardi avukatı kim, avukatı ile sevgili mi oldu (Angela Burgos)?
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Süper Lig devi Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi ve ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan boşanmasını denetlemek için tuttuğu avukatla sevgili olduğu iddia edildi.

MAURO ICARDİ AVUKATI KİM?

Wanda Nara'nın ihaneti sonrası ne yapacağı merak konusu olan yıldız futbolcunun yalnızlığı kısa sürmedi. Icardi, Kolombiya'da kendi firmasını işleten ve Inocentes & Culpables adlı yasal bir TV şovuna ev sahipliği yapan avukat Angela Burgos ile sevgili oldu.

Mauro Icardi avukatı kim, avukatı ile sevgili mi oldu (Angela Burgos)?

İtalyan yayın organı Corriere della Sera, Icardi'nin avukat Angela Burgos ile çıktığını duyurdu. Icardi ve Nara yıllardır ayrıl-barış şeklinde bir ilişki yaşıyordu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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