Mauna Loa yanardağı patladı mı, ne oldu merak ediliyor. Mauna Loa yanardağı nerede ve en son ne zaman patladığı gündeme geliyor. Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa yeniden aktif hale geldi. Peki, Mauna Loa yanardağı nerede? Mauna Loa yanardağı patladı mı, en son ne zaman patladı?

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Mauna Loa yanardağı uzun yıllar sonra yeniden aktif hale geldi. Ardından, Mauna Loa yanardağı nerede? Mauna Loa yanardağı patladı mı, en son ne zaman patladı? soruları araştırılıyor. Mauna Loa yanardağı nerede? Mauna Loa yanardağı patladı mı, en son ne zaman patladı? Mauna Loa yanardağı nerede? Mauna Loa yanardağı patladı mı, en son ne zaman patladı? Detaylar haberimizdedir…

MAUNA LOA YANARDAĞI NEREDE?

Mauna Loa Dağı,Amerika Birleşik Devletleri'de Büyük Okyanus adalarından oluşan Hawaii eyaleti'nin Big Island (Büyük Ada)'nın güneyinde yer alan Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan 4.169 metre rakımlı bir aktif kalkan volkan. Hawaii dili ile bu dağın "Mauna Loa" olan ismi "Uzun Dağ" anlamına gelmektedir.

Mauna Loa Dağı Hawaii Adaları'nı oluşturan beş volkandan biridir. Hawaii adalarının en aktif volkanı olan Kilauea Yanardağı'nın çok yakın komşusudur. Mauna Loa Dağı'nın hacminin 75.000 km³ olduğu tahmin edilmiştir. Bu hacmi ve kapladığı arazının yüzölçümü itibarıyla Mauna Loa Dağı Dünya'nın en büyük yanardağı olduğu belirtilmektedir.

MAUNA LOA YANARDAĞI PATLADI MI?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD'nin Hawaii eyaletindeki dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa'nın yaklaşık 40 yıldır ilk kez patladığını söyledi. Bununla birlikte, lav akışının şu an zirvede bulunduğunu belirten USGS, bölge halkı için henüz bir tehdit bulunmadığını ifade etti. Patlamadan sonra son 2 saat içerisinde en büyüğü 4.2 olan çok sayıda deprem meydana geldi.

Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamaya göre, yanardağ alarmının tavsiyeden uyarı seviyesine çıkarıldığı açıklandı. Gözlemevi, patlamanın ayrıntılarını incelenmesi için havadan inceleme yapılacağını açıkladı.

MAUNA LOA YANARDAĞI EN SON NE ZAMAN PATLADI?

Mauna Loa'nın en son 40 yıl önce patladığını ifade eden Amerikalı yetkililer, acil durum ilan etti. Volkanik patlamadan sonra etrafa çok büyük oranda lav yayıldığı ve volkanın eteklerine kadar indiği belirtildi. İnsanlara derhal evlerini terk etmeye hazır olmaları için acil durum talimatı verildi.

Yetkililer patlamanın volkanın en derininden gelmediğini ve bu sebeple çok büyük bir doğal afet yaşanmadığını ifade etti.